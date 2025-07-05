ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Акира

Кинотеатр ГАУК "Кузбасскино", Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город - Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, сможет решить все проблемы Японии.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»
Кино с английским «Отель «Гранд Будапешт»»

1200₽

«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами
«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами

500₽

Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»

1800₽

Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»
Творческий киновечер «Как отделаться от парня за 10 дней»

от 1800₽

Терапевтический киноклуб. «Она»
Терапевтический киноклуб. «Она»

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста