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Акустический вечер и открытый микрофон. Кира Cosmosex | А так ли страшен волк | Necrophos | Superstratogon Тема мероприятия — прямая отсылка к творчеству Маяковского, а это значит, что не будет никакой цензуры. Количество мест ограничено. Мероприятие будет проводиться в редакции в фотостудии «Nocturne» Запись в ТГ.
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