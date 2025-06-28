Акустический вечер и открытый микрофон. Кира Cosmosex | А так ли страшен волк | Necrophos | Superstratogon Тема мероприятия — прямая отсылка к творчеству Маяковского, а это значит, что не будет никакой цензуры. Количество мест ограничено. Мероприятие будет проводиться в редакции в фотостудии «Nocturne» Запись в ТГ.