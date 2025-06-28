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А вы в Nocturne сыграть могли бы?

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты

Про событие

Акустический вечер и открытый микрофон. Кира Cosmosex | А так ли страшен волк | Necrophos | Superstratogon Тема мероприятия — прямая отсылка к творчеству Маяковского, а это значит, что не будет никакой цензуры. Количество мест ограничено. Мероприятие будет проводиться в редакции в фотостудии «Nocturne» Запись в ТГ.

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