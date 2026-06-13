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5 вёрст

Комсомольский парк имени Героя России Веры Волошиной

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Парковое беговое движение России «5 вёрст» отмечает четырёхлетие. Бесплатные дружеские старты с фиксацией времени на 5-километровую дистанцию, можно пробежать или пройти пешком. Подходит всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Перед каждым стартом проходит краткий инструктаж новых участников, на котором тебе расскажут про особенности трассы, напомнят основные правила и ответят на вопросы. А после финиша можно будет пообщаться, насладиться чаем или кофе и получше узнать друг друга. Захвати с собой термос и хорошее настроение!

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