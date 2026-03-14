Помнишь то время, когда все дружно подворачивали джинсы, искали редких покемонов в парках и залипали в Vine? Когда лента ВК была забита «сохранёнками» с розовыми закатами, а из каждого динамика доносилось легендарное «скр-скр-скр» в мертвых найках? 2016-й — это не просто дата, это эпоха облачного рэпа, эстетики Tumblr и бесконечного флекса. Тебя будут ждать: - Тематические украшения - Лучшие DJ сеты - Секретный гость - Бесплатные закуски - Бесплатные напитки (алкоголь 18+) - Конкурсы И много чего ещё, что будет раскрыто постепенно до начала мероприятия. DС: 2016 FC: 14+ (Night 18+)