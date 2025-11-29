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Звуковая гонг-медитация

Портал, ул. Кави Наджми, 9

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+

Про событие

Звуковая медитация с гонгом направлена на перезагрузку, снятие напряжения и восстановление внутреннего баланса. Мощные вибрации гонга смывают усталость, тревогу и внутренние блоки. Медитация идеально подходит для перезагрузки в конце недели, помогая отпустить накопившийся стресс и настроиться на новое начало.

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Комментарии

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Амелия
26 января 2025, 01:26

Посетила это мероприятие. Такая практика впервые. Милый коллектив, красивый интерьер. В целом, мне очень понравилось, красивое сочетания звуков, хоть и благовония были излишне. А в конце мы обсудили свои ощущения и эмоции за чашечкой чая в красивом сервизе.

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