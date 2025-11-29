Звуковая медитация с гонгом направлена на перезагрузку, снятие напряжения и восстановление внутреннего баланса. Мощные вибрации гонга смывают усталость, тревогу и внутренние блоки. Медитация идеально подходит для перезагрузки в конце недели, помогая отпустить накопившийся стресс и настроиться на новое начало.