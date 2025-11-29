Возраст 16+
Про событие
Звуковая медитация с гонгом направлена на перезагрузку, снятие напряжения и восстановление внутреннего баланса. Мощные вибрации гонга смывают усталость, тревогу и внутренние блоки. Медитация идеально подходит для перезагрузки в конце недели, помогая отпустить накопившийся стресс и настроиться на новое начало.
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Посетила это мероприятие. Такая практика впервые. Милый коллектив, красивый интерьер. В целом, мне очень понравилось, красивое сочетания звуков, хоть и благовония были излишне. А в конце мы обсудили свои ощущения и эмоции за чашечкой чая в красивом сервизе.