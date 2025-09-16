Ведущая отечественная джазовая певица и пианистка Карина Кожевникова и один из лидеров нового джаза в России, саксофонист Алексей Круглов и представляют дуэтный проект. Со сцены зазвучат шедевры джазовой музыки, композиторов эпохи романтизма, русских классиков, в частности, Чайковского, Римского-Корсакова, произведения отечественных авторов 20 века, произведения Астора Пьяцоллы, Карлоса Гарделя. В программе особую роль занимают произведения нового альбома музыкантов — известные арии из знаменитой оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».