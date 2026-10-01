Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Зума Дионис выходит за рамки привычного диджей-сета и представляет лайв-формат вместе с Сашей Смагой, которая впервые выступит в Казани. Живой вокал, любимые и новые треки в новом звучании и новая энергия на танцполе. Событие выпадает на хэллоуинские выходные, а значит, и в выборе внешнего вида можно уйти далеко за рамки привычного.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи