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Зума Дионис х Саша Смага

Горыныч, улица Николая Ершова, 62

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Зума Дионис выходит за рамки привычного диджей-сета и представляет лайв-формат вместе с Сашей Смагой, которая впервые выступит в Казани. Живой вокал, любимые и новые треки в новом звучании и новая энергия на танцполе. Событие выпадает на хэллоуинские выходные, а значит, и в выборе внешнего вида можно уйти далеко за рамки привычного.

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