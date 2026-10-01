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Красиво до неприличия

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Безопасное, эстетичное и свободное от суеты мероприятие, где за диджейским пультом правят исключительно девушки. «Адонис» создаёт атмосферообразующее безопасное пространство, где каждая женщина может расслабиться, проявить свою смелость и насладиться чистой музыкой без лишнего внимания и навязчивости. Здесь эстетика избытка встречает абсолютный комфорт, превращая ночь в праздник взаимного восхищения и яркого самовыражения. «Гостиная Адониса» — современное мультиформатное пространство, в эту ночь превратится в танцплощадку, где девушки могут свободно проявляться и танцевать.

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