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Жёстче, чем стендап

Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап комики, как и юмор в целом, многогранны. Одна из граней юмора — это жёсткие шутки. По большому счёту все уже устали от ванильных и зацензурированных шуток и жаждут большей откровенности. На этом шоу снимаются все рамки и границы для юмора. Никаких косых взглядов и осуждений. Комики выступят с лучшим материалом на самые откровенные и даже грязные темы, а ты можешь не стесняться над ними смеяться. Здесь готовы шутить без границ. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала стендап-шоу чтобы успеть сделать заказ.

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