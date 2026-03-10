Стендап комики, как и юмор в целом, многогранны. Одна из граней юмора — это жёсткие шутки. По большому счёту все уже устали от ванильных и зацензурированных шуток и жаждут большей откровенности. На этом шоу снимаются все рамки и границы для юмора. Никаких косых взглядов и осуждений. Комики выступят с лучшим материалом на самые откровенные и даже грязные темы, а ты можешь не стесняться над ними смеяться. Здесь готовы шутить без границ. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала стендап-шоу чтобы успеть сделать заказ.