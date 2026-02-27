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Жёстче, чем StandUp

Luna Lounge
Чистопольская, 3б

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап комики Казани, как и юмор в целом многогранны. Одна из граней юмора — это жёсткие шутки. По большому счёту все уже устали от ванильных и зацензуренных комиков и жаждут большей откровенности. На шоу «Жёстче, чем Stand Up» снимаются все рамки и границы для юмора. Никаких косых взглядов и осуждений! Комики выступают с лучшим материалом на самые откровенные темы, а ты не стесняешься смеяться.

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