Стендап комики Казани, как и юмор в целом многогранны. Одна из граней юмора — это жёсткие шутки. По большому счёту все уже устали от ванильных и зацензуренных комиков и жаждут большей откровенности. На шоу «Жёстче, чем Stand Up» снимаются все рамки и границы для юмора. Никаких косых взглядов и осуждений! Комики выступают с лучшим материалом на самые откровенные темы, а ты не стесняешься смеяться.