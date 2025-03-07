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Женский микрофон

Центре семьи «Казан», улица Сибгата Хакима

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Тебя ждёт остроумный и оригинальный женский стендап от лучших комиков-девушек города. На сцене в этот вечер выступят участницы проекта «Стендап в парках» и специальный гость — резидент StandUp Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Никита Никитин. Для участия нужна регистрация по ссылке, после чего с тобой свяжутся по вопросу оплаты.

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