Возраст 16+
Стендап
Про событие
Тебя ждёт остроумный и оригинальный женский стендап от лучших комиков-девушек города. На сцене в этот вечер выступят участницы проекта «Стендап в парках» и специальный гость — резидент StandUp Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Никита Никитин. Для участия нужна регистрация по ссылке, после чего с тобой свяжутся по вопросу оплаты.
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