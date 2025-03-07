Тебя ждёт остроумный и оригинальный женский стендап от лучших комиков-девушек города. На сцене в этот вечер выступят участницы проекта «Стендап в парках» и специальный гость — резидент StandUp Club Kazan, участник шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Никита Никитин. Для участия нужна регистрация по ссылке, после чего с тобой свяжутся по вопросу оплаты.