Лекция в рамках проекта «культура повседневности». В мире, где доминируют скорость, страх и контроль важно обнаружить опору, и то, что видится спасительным и новым, в действительности оказывается глубинной формой бытийствования. Лекция объединит размышление о женском опыте в философии, манифесте о нежности и женщине-философе, которая жила и умерла согласно своей философии.