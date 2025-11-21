Женщина в философии: нежность как форма присутствия
улица Парижской Коммуны, 25/39
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Лекция в рамках проекта «культура повседневности». В мире, где доминируют скорость, страх и контроль важно обнаружить опору, и то, что видится спасительным и новым, в действительности оказывается глубинной формой бытийствования. Лекция объединит размышление о женском опыте в философии, манифесте о нежности и женщине-философе, которая жила и умерла согласно своей философии.
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