ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Женщина в философии: нежность как форма присутствия

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция в рамках проекта «культура повседневности». В мире, где доминируют скорость, страх и контроль важно обнаружить опору, и то, что видится спасительным и новым, в действительности оказывается глубинной формой бытийствования. Лекция объединит размышление о женском опыте в философии, манифесте о нежности и женщине-философе, которая жила и умерла согласно своей философии.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста