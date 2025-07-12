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Два сновидческих лоу-фай проекта из Петербурга - Жарок и Рыцарь Диких Яблок - едут в тур, чтобы нести благую весть в тёмные бары и подвалы. В жаркий июльский день мистические отголоски северных волн подарят тебе долгожданную прохладу. При поддержке казанской группы «Мерцание».
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