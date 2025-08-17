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Замок Гарибальди и ферма альпак

Нижнезареченская дамба, 1

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 14+
Необычное
Еда

Про событие

Путешествие на роскошное цветение гортензий в тот самый диснеевский замок Гарибальди. Ты сделаешь множество атмосферных фотографий и побываешь на ферме альпак! Проведёшь вечер на берегу живописного озера у костра с маршмеллоу. Участникам предоставляется горячий обед в кафе, входные билеты на ферму, чай с сушками, корм животным. Уточняй количество свободных мест и записывайся на экскурсию заранее.

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