Путешествие на роскошное цветение гортензий в тот самый диснеевский замок Гарибальди. Ты сделаешь множество атмосферных фотографий и побываешь на ферме альпак! Проведёшь вечер на берегу живописного озера у костра с маршмеллоу. Участникам предоставляется горячий обед в кафе, входные билеты на ферму, чай с сушками, корм животным. Уточняй количество свободных мест и записывайся на экскурсию заранее.