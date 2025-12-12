Каждый день в ритме большого города мы контактируем с огромным количеством людей, их эмоциями и ожиданиями. Зачастую за всем этим шумом сложно услышать собственные мысли и сигналы тела, что забирает силы и пораждает тревогу. Остановиться, выдохнуть, прислушаться и найти внутренние ресурсы - цель этой встречи. Тебя приглашают на знакомство с самим собой. Расскажут об инструментах, которые помогут раскрыть и поддержать легкость ума и тела, восстановить энергетический баланс и отпустить тревогу и переживания. Московский мастер телесной терапии, ведущая женских практик, массажист и ароматерапевт с более чем 10-летним стажем и тысячами благодарных клиентов по всей России - Светлана Тупицына. Она поделится накопленными знаниями и покажет упражнения для саморегуляции состояния тела и ума, которые помогут вернуть спокойствие и чистоту мыслей, энергию и бодрость организма и останутся с тобой навсегда. Запись через WhatsApp организатора: +7 950 999 5760