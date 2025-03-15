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Woof Fest

Казанский ипподром, проспект Альберта Камалеева, 27/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

На событии можно будет увидеть более 100 стерилизованных, здоровых кошек и собак с ветеринарными паспортами. Их можно приютить — для этого необходимо взять с собой паспорт, потому что животных передают только по договору. Также в программу фестиваля войдут розыгрыши, мастер-классы, конкурсы и благотворительный маркет. На ипподром можно принести корм, консервы, угощения и амуницию для животных, ветошь и медикаменты.

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