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Фестивали
Мастер-классы
Про событие
На событии можно будет увидеть более 100 стерилизованных, здоровых кошек и собак с ветеринарными паспортами. Их можно приютить — для этого необходимо взять с собой паспорт, потому что животных передают только по договору. Также в программу фестиваля войдут розыгрыши, мастер-классы, конкурсы и благотворительный маркет. На ипподром можно принести корм, консервы, угощения и амуницию для животных, ветошь и медикаменты.
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