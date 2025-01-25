WHS — более камерный и домашний формат с полюбившимся витчхаус-звучанием. Вместе с резидентами OUTCAST и локальными артистами и за пульт встанет специальный гость — томский диджей и саунд-продюсер FATAL-M. В его арсенале — тяжелая электроника, риддим, хардстайл, EDM и дабстеп. Line-up: Fatal-M / Тeaching in Trips / Paratelok / Studmire / VRDNPRVCHK / аrAd / Reflect after dark / Grim / Marshall / Cimes