Первая белая вечеринка этого года. Special guests: Kunterweiss (Germany) / GOOM GUM / DENIS POTAPOV Local support: CODE_RED / MOLEKULA D/C: white Для резервации столиков звони по указанному номеру телефона. Обрати внимание, что адрес в билетах отличается. Организатор перенёс событие на другую локацию — в Zoloto.