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White Party

Zoloto, ул. Пушкина, 29А

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Первая белая вечеринка этого года. Special guests: Kunterweiss (Germany) / GOOM GUM / DENIS POTAPOV Local support: CODE_RED / MOLEKULA D/C: white Для резервации столиков звони по указанному номеру телефона. Обрати внимание, что адрес в билетах отличается. Организатор перенёс событие на другую локацию — в Zoloto.

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