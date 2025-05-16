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Вечеринки
Про событие
Первая белая вечеринка этого года. Special guests: Kunterweiss (Germany) / GOOM GUM / DENIS POTAPOV Local support: CODE_RED / MOLEKULA D/C: white Для резервации столиков звони по указанному номеру телефона. Обрати внимание, что адрес в билетах отличается. Организатор перенёс событие на другую локацию — в Zoloto.
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