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Выращивание микрозелени

Экостанция, круглое здание на Набережной реки Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ», Кремлёвская набережная, 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты посадишь микрозелень, а также узнаешь: — чем полезна микрозелень и как правильно за ней ухаживать; — как собирать пищевые отходы в домашних условиях и что с ними делать дальше; — где в Казани стоят общественные компостеры и огороды; Все материалы предоставляются. Ведущая мастер-класса: Екатерина Карпухина, проект ВерниВгрунт. В павильоне принимается вторсырье на переработку: пластиковые крышки, карты, зубные щетки, кассовые чеки, cd/dvd диски, ручки и фломастеры, одежда в хорошем и плохом состоянии.

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