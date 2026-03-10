На мастер-классе ты посадишь микрозелень, а также узнаешь: — чем полезна микрозелень и как правильно за ней ухаживать; — как собирать пищевые отходы в домашних условиях и что с ними делать дальше; — где в Казани стоят общественные компостеры и огороды; Все материалы предоставляются. Ведущая мастер-класса: Екатерина Карпухина, проект ВерниВгрунт. В павильоне принимается вторсырье на переработку: пластиковые крышки, карты, зубные щетки, кассовые чеки, cd/dvd диски, ручки и фломастеры, одежда в хорошем и плохом состоянии.