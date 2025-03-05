Выходные для девушек в УРАМе
Кремлёвская набережная, 33
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от 0₽ до 450₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Организаторы приготовили приятные подарки и активности в честь Международного женского дня и будут ждать тебя в парке накануне и весь день 8-го марта. В программе выходных: • Лекции о женском здоровье от экспертов «Клиники Нуриевых» — врача акушера-гинеколога, хирурга Дианы Галаутдиновой и врача-эндокринолога Константина Троицкого. Участие бесплатное. Подробности и регистрация: https://forms.yandex.ru/u/67c6d91cd04688b3cf49a925/ • Творческий мастер-класс от istoki space по свечеварению. Каждый участник может выбрать свой аромат, украсить гипсовую форму ручной работы и залить в нее свечу. Регистрация и оплата здесь: https://forms.yandex.ru/u/67c6fca9d04688d0d649a92b/ • Открытая тренировка от Олеси Илюхиной регистрируйся и повышай гибкость, улучшай координацию, баланс и выносливость: https://forms.yandex.ru/u/67c6d91cd04688b3cf49a925/ • Мастер-класс по танцам на квадах от Юлии Долговых: https://forms.yandex.ru/u/67c1a8d5f47e73726e82ce25/ 8 марта вход для девушек бесплатный. А еще на ресепшене можно будет взять поздравительную открытку — порадуй себя или подари ее маме, бабушке, сестре или подруге.
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