Выставка продлена до 6 июля. Выставка-встреча в пути двух авторов. Их творчество благодаря универсальным художественным приемам транслирует в глобальный мир тюркское мироощущение. Символично, что на эту выставку в Казани Альфия Саргин и Рамин Нафиков прилетели из разных уголков планеты — с Востока и Запада. Рамин — после зимней работы в своей латвийской мастерской, Альфия — из путешествия по Гонконгу, где изучала мультимедийные технологии. Сегодня два этих художника — в числе главных амбассадоров казанского современного искусства на мировой арене. Оба мыслят цветом, используют яркие и насыщенные оттенки, характерные для восточного искусства, при этом сочетают пеструю палитру со свойственными западному модернизму абстрактными формами и композициями. На исламском Востоке распространено убеждение, что видимый мир — это призрачный, зыбкий сон, реальная жизнь начинается за гранью этого мира, именно поэтому не надо подражать реальности. Яркие краски восточного искусства выражали народное представление о красоте как о празднике. При этом ограничение на изображение людей и животных, особенно в религиозном контексте, привело к развитию абстрактных форм, геометрических узоров, каллиграфии и других видов искусства, которые позволяют художникам выражать духовные идеи, не прибегая к реалистичным изображениям. Нафиков и Саргин наследуют эти традиции, и внимательное изучение их произведений может стать медитативным процессом, позволяющим зрителю выйти за рамки обыденного сознания. Время работы: ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. Билеты можно купить оффлайн в галерее.