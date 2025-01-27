Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.