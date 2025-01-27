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Вячеслав Бутусов

Казань Экспо, Выставочная улица, 1

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Завершение:

от 4000₽ до 11000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

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