Возраст 12+
Концерты
Про событие
Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении. Глубина и атмосфера хорошо знакомых музыкальных полотен будут усилены благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи