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Встреча с психологом «Новый Год без лишнего стресса»
проспект Победы, 71Е
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Бесплатная тематическая встреча с психологом и преподавателем практик осознанности Дмитрием Никитиным, работающим в индивидуальном, семейном и групповом консультировании в АСТ-подходе (терапия принятием и ответственностью).
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