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Встреча с психологом «Новый Год без лишнего стресса»

Основа основ
проспект Победы, 71Е

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Бесплатная тематическая встреча с психологом и преподавателем практик осознанности Дмитрием Никитиным, работающим в индивидуальном, семейном и групповом консультировании в АСТ-подходе (терапия принятием и ответственностью).

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