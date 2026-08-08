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Восстановить нельзя разрушить. Экскурсия по руинам Казани

Кремлёвская улица, 6/20

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

На экскурсии ты отправишься изучать историю казанских руин, тебе расскажут, кто в них жил, почему они были заброшены и в чём ценность их архитектуры. Обсудят, как старинные разрушающиеся здания вплетаются в историческую и культурную канву города. Ты услышишь истории домов, связанные с выдающимися жителям Казани. Стены дореволюционного пассажа напомнят о кипящей торговле и технических новинках. Осыпающаяся кладка монастыря перенесёт тебя во времена, когда монахини наполняли скромной жизнью стены обители. А у коммунального дома можно представить, как соседи по коммуналке одалживали друг у друга соль… — На экскурсии рассматривают только здания снаружи, внутрь не заходят, так как это небезопасно для жизни и запрещено законом; — Предварительная покупка билетов через сайт обязательна; — Ты узнаешь гида по белой табличке с надписью «Казань глазами инженера»; — Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия; — Возврат или перенос билета возможен за 24 часа до начала мероприятия; — Экскурсия предполагает прогулку по улицам, где ведутся ремонтные работы; — Экскурсия проходит на улице, одевайся, пожалуйста, по погоде. Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты: 8 августа 13:00 23 августа 11:00

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