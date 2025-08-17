«Горыныч» приглашает тебя на вечер, в котором оживают традиции, вкус и сила русской земли. Виноделие становится нашей национальной гордостью, и этот вечер — повод разделить эту гордость вместе. Проведи вечер в духе славянской чувственности и вкуса в камерной атмосфере зала «Пушкин», в сопровождении сета от шефа Артёма Александрова. В программе: - 5 вин от сомелье Муслима Сафина и Тимура Маркина - Сет-меню от Артема Александрова Забронировать можно по телефону: +7 (843) 225-44-44, или написать в WhatsApp.