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Винный вечер

Винотека Cava32, улица Чернышевского, 27А

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На дегустации тебя ожидают изящные и уникальные игристые вина России, Португалии, Франции и Испании. Понять и оценить разницу игристых вин с разных уголков планеты поможет ученик лучшего сомелье Германии, шеф-сомелье ресторана «Пир» — Демьян Кожевников. В программе вечера предусмотрены закуски. По вопросам приобретения билетов обращайся по указанному телефону.

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