На дегустации тебя ожидают изящные и уникальные игристые вина России, Португалии, Франции и Испании. Понять и оценить разницу игристых вин с разных уголков планеты поможет ученик лучшего сомелье Германии, шеф-сомелье ресторана «Пир» — Демьян Кожевников. В программе вечера предусмотрены закуски. По вопросам приобретения билетов обращайся по указанному телефону.