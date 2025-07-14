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Еда
Про событие
Лёгкие брызги, свежий ветер, аромат цитрусов и капелька соли на губах — нет, это не спа-программа, а дегустация минеральных и освежающих вин! 14 и 28 июля в 20:00 тебя ждут четыре разных вина, закуски и захватывающие рассказы сомелье. Билетов, как обычно, ограниченное количество, их можно приобрести на баре или через https://t.me/istinabar_bot
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