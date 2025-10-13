Возраст 18+
Еда
Про событие
Чай из самовара — это классика, как и хорошее вино из России. 13 и 27 октября пробуй редкие вина и гастрономические открытия от отечественных производителей. Свежий взгляд на вкус, новые имена и приятная компания ждут тебя! За билетами в https://t.me/istinabar_bot
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи