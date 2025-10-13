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Винный клуб «Вино из самовара»

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Чай из самовара — это классика, как и хорошее вино из России. 13 и 27 октября пробуй редкие вина и гастрономические открытия от отечественных производителей. Свежий взгляд на вкус, новые имена и приятная компания ждут тебя! За билетами в https://t.me/istinabar_bot

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