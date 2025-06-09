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Винный клуб «Брютчание сердец»

Истина
ул. Островского, 14

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Серия летних винных клубов открывается игристым. Да ещё каким! Тебя ждут игристые вина, созданные по классическому методу — тем самым, что используется для производства легендарного шампанского. Сомелье расскажет и покажет, какие страны и винодельни создают игристое, не уступающее французскому Общение, новые открытия, четыре бокала вина и закуски. Начни лето с бокала игристого, что может быть прекраснее? Встречи клуба пройдут 9 и 23 июня, начало в 20:00. Билеты можно купить через бот бара «Истина» https://t.me/istinabar_bot

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