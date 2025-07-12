Возраст 18+
Еда
Про событие
Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское Устье — Казань в компании единомышленников. Или по-другому — это выездная винная дегустация на природе в невероятно красивых местах. В программе: — Легендарное утреннее игристое . — Монастырский виноградник в сердце Казани; — Аутентичный плов в казане; — Сыры, сезонные ягоды и разные вина; — Камское море и сабраж с головокружительными видами; — Комфортабельный транспорт; — Вода в дороге; — Итальянская липовая аллея и Просекко. В стоимость входит комфортабельный транспорт, вода в дороге, легендарное утреннее игристое и много разговоров о вине. Место сбора: уточняй у организатора. Винные туры организуются каждую субботу вплоть до сентября. За подробностями и с вопросами к организатору — https://t.me/renatwine
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