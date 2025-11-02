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Вина Германии и Австрии

Место сообщит организатор

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от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Говорящие на одном языке Германия и Австрия имеют много отличий в винной области: стили, сорта, особенности. Рислинг и Пино Нуар в Германии, Грюнер Вельтлинер и Цвайгельт в Австрии - хоть это и составляет основную долю вин этих стран, но есть и много чего другого интересного. На встрече поговорят обо всем этом и попробуют разные интересные вина. Включено: лекция, дегустация 5 вин, стартовые закуски (дополнительно есть возможность заказывать любые блюда по меню ресторана). Бронь: https://t.me/renatwine *место будет выбрано как сфомируется кворум - это будет одно из заведений в центре Казани

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