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Виктория Складчикова

Казань Экспо, Выставочная улица, 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вика начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни. Неординарные истории она рассказывала без прикрас, смело приправляя их остроумными шутками и яркими отыгрышами. Складчикова не боялась быть комичной, ловко балансируя между двумя гранями: забавной непосредственностью и очаровательной утончённостью. Сейчас Вика делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о ревности, карьере, самодостаточности все с той же простодушной прямотой. В новом сольном концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере.

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