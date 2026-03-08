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Весна в квадрате

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Занятие по абстрактной живописи с художником Алексеем Беловым. Ты сможешь нарисовать готовую картину в стиле абстракции, в среднем за 2 часа, даже абсолютно без навыков рисования. Каждая участница занятия будет рисовать в группе (до 10 человек) как свой сюжет, так и абстрактный сюжет, предложенный художником Алексеем Беловым. Занятие рассчитано на начинающих художников и даже для тех, кто впервые будет держать в руках кисть. Занятие по абстракционизму проходит в галерее в шаговой доступности от метро Кремлевская. Напиши картину акрилом в приятной компании подруг под руководством опытного художника. Все расходные материалы входят в стоимость. Каждого гостя ждет комплимент от галереи: бокал игристого.

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