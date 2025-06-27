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Вера Котельникова
Стендап КЛУП, Гладилова ул. 55а
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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт комикессы из Москвы, участницы шоу «Правило 34» и «Гуд Морнинг Шоу». Вера начала свою карьеру в юности, записывая смешные наблюдения и выступая в клубах. Прорыв произошел после участия в «Открытом микрофоне» на ТНТ.
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