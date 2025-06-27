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Вера Котельникова

Фабрика Алафузова
Стендап КЛУП, Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт комикессы из Москвы, участницы шоу «Правило 34» и «Гуд Морнинг Шоу». Вера начала свою карьеру в юности, записывая смешные наблюдения и выступая в клубах. Прорыв произошел после участия в «Открытом микрофоне» на ТНТ.

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