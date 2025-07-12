Внимание: перенос события на Если коротко, то это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен. Понятно, это наше субъективное мнение. В жизни вообще существует только одна объективная истина, и звучит она так: «Великие ноунеймы Казани делают уморительное Стендап шоу!» — это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен. Рассадка гостей осуществляется на месте в порядке очереди.