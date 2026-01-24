Если коротко, то это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен. Это субъективное мнение. В жизни вообще существует только одна объективная истина, и звучит она так: «Стендап-шоу: Великие ноунеймы Казани!» — это лучшее юмористическое супер-шоу всех времен. Перед тобой выступят профессиональные комики со своими лучшими шутками. Приходи на шоу, где будущие звёзды уже сегодня рвут зал.