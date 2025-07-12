Вечер живой музыки «Костёр»
улица Баумана, 70
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Завершение:
от 300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Уютный и душевный вечер под открытым небом, где треск костра переплетается с живыми мелодиями, а тепло огня согревает сердца. Тебя ждёт: Живая музыка – выступления талантливых артистов, каверы на любимые хиты и душевные авторские композиции. Жарка маршмеллоу – сладкие облака на палочках, которые можно подрумянить над углями и разделить с друзьями. Атмосфера, где можно не просто слушать, но и петь вместе с музыкантами. Освежающие напитки и закуски – вкусные коктейли, крафтовое пиво и фирменные закуски от бара. Этот вечер – про свободу, музыку и простые радости жизни. Приходи с друзьями, устраивайся поудобнее у костра и дари себе моменты счастья.
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