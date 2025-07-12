ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Вечер живой музыки «Костёр»

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Уютный и душевный вечер под открытым небом, где треск костра переплетается с живыми мелодиями, а тепло огня согревает сердца. Тебя ждёт: Живая музыка – выступления талантливых артистов, каверы на любимые хиты и душевные авторские композиции. Жарка маршмеллоу – сладкие облака на палочках, которые можно подрумянить над углями и разделить с друзьями. Атмосфера, где можно не просто слушать, но и петь вместе с музыкантами. Освежающие напитки и закуски – вкусные коктейли, крафтовое пиво и фирменные закуски от бара. Этот вечер – про свободу, музыку и простые радости жизни. Приходи с друзьями, устраивайся поудобнее у костра и дари себе моменты счастья.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста