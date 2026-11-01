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Вечер живого джаза

Мелок
улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Джаз, фанк, ритм и блюз и немного свободной импровизации. Камерное звучание, живой вокал и музыка, под которую хорошо провести пятничный вечер. Пианист Артур Рубинштейн и вокалистка Анна Веснина. Забронировать стол можно по кнопке «Купить билет».

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