Джаз, фанк, ритм и блюз и немного свободной импровизации. Камерное звучание, живой вокал и музыка, под которую хорошо провести пятничный вечер. Пианист Артур Рубинштейн и вокалистка Анна Веснина. Забронировать стол можно по кнопке «Купить билет».