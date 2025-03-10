Возраст 18+
Стендап
Про событие
Фирменное шоу стендап-комиков из Comedy Crew. Каждую неделю формат мероприятия меняется до неузнаваемости. Разные ведущие, разные участники, разная программа с гарантией от организатора: это всегда что-то веселое, новое и свежее. Если опасаешься неизвестности — комики раскрывают формат вечера накануне мероприятия здесь: https://t.me/ComedyNewsKzn Расписание на ближайшие выступления смотри по кнопке «Купить билет».
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