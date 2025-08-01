Самый крутой музыкальный рейв по мотивам любимых мультиков! Это будет настоящее погружение в атмосферу детства. На сцене — очаровательные RedHeads, которые оживят знакомые мелодии из мультфильма про зеленого гиганта Шрека и его команду. Представь: любимые песни, которые ты пел под душем или напевал в школе, оживут прямо перед тобой - и сделают твой вечер ярче, чем любой лайфстайл! На веранде биты раздаёт ALEX THAPALIA. Вход до 22:00 – свободный, с 22:00 до 01:00 вход – 500 рублей.