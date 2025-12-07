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Вечер фильмов Йоргоса Лантимоса

Культурный центр «Московский»
улица Академика Королёва, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Зрители увидят две картины — историческую драму «Фаворитка» и новую фантастическую ленту «Бугония». В 15:00 начнется показ фильма «Фаворитка» 2018 года. Действие разворачивается в Англии XVIII века. История сосредоточена на королеве Анне и двух придворных дамах — герцогине Мальборо и ее младшей сестре Эбигейл. С приездом Эбигейл во дворце начинает формироваться новая скрытая борьба за влияние. В 18:00 покажут «Бугонию» 2025 года. Это история о рабочем по имени Тедди, который одержим теориями заговора. Он вместе с аутичным кузеном похищает руководительницу крупной компании, решив, что она — инопланетянка из галактики Андромеды. Тедди требует от нее составить послание императору Андромеды, рассчитывая попасть на его корабль и обсудить план ухода пришельцев с Земли. Для регистрации нужно написать @mr_Postmodernist в Telegram. Вход — за донат, с собой нужно взять бахилы.

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