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Валерия Яковлева

Стендап КлуП, улица Гладилова, 55А

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Звезда женской стендап комедии в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник. После концерта можно сделать селфи с артистом.

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