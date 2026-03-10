Звезда женской стендап комедии в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник. После концерта можно сделать селфи с артистом.