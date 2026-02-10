Два пронзительных проекта на одной сцене. Усируся — это арт-поп с обязательным самоотверженным танцевальным сопровождением автора, который пишет песни-уроки уязвимости, искренности и силы. yngsad — девичий голос, полный лёгкой иронии и догола искренних эмоций.