Прекрасное комбо — архитектурная лекция с дегустацией игристых вин. Атмосферу летней легкости поддержим освежающими напитками с щекочущими пузырьками. Поднимаясь вверх внутри бокала, они станут идеальной метафорой темы лекции — истории высотных зданий. Поговоришь, как небоскребы перевернули представление о развитии городов, заставив их расти не вширь, а ввысь. Узнаешь, какие изобретения позволили строить небоскрёбы, кто выиграл «гонку к облакам» между Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, почему главный враг небоскрёбов — ветер и как с ним борются инженеры, а также как жизнь на высоте меняет психологию горожан.