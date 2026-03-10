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Урбанизм в бокале: небоскрёбы и перляж, устремлённые ввысь

Стекляшка
улица Алексея Козина, 9

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Прекрасное комбо — архитектурная лекция с дегустацией игристых вин. Атмосферу летней легкости поддержим освежающими напитками с щекочущими пузырьками. Поднимаясь вверх внутри бокала, они станут идеальной метафорой темы лекции — истории высотных зданий. Поговоришь, как небоскребы перевернули представление о развитии городов, заставив их расти не вширь, а ввысь. Узнаешь, какие изобретения позволили строить небоскрёбы, кто выиграл «гонку к облакам» между Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, почему главный враг небоскрёбов — ветер и как с ним борются инженеры, а также как жизнь на высоте меняет психологию горожан.

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