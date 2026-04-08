Команда проекта объединила советский минимализм и современный стиль и подготовила для гостей авторское меню с отсылками к прошлому. Кафе предлагает посетителям разнообразное меню с завтраками, закусками, салатами, супами и горячими блюдами. Например, утром здесь предлагают круассаны, блюда с яйцами, рисовую и овсяную кашу и блинчики со сметаной. Во второй половине дня можно заказать карбонару с крабом, щучью котлету с картофельным пюре и другие позиции с привычными ингредиентами в авторском прочтении. В некоторых блюдах команда «зашифровала» отсылки к советскому времени. Режим работы: пн-вс — 08:00 - 23:00