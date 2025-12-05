Выбор редакции
Улица Кремлёвская
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Выставка, подготовленная подростками в рамках весенней лаборатории школы «Новая Смена». Экспозиция объединяет фотографии, тексты и другие артефакты, созданные и найденные участниками проекта. Выставка представит мультфильмы «Раскол» Полины Аристовой и «Особая встреча» Дианы Аухадиевой и персональные фотопроекты. Авторы работ: Анастасия Герасимова, Яна Данская, Александра Локтионова, Дарья Павлова, Арина Тагирова.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи