Выставка, подготовленная подростками в рамках весенней лаборатории школы «Новая Смена». Экспозиция объединяет фотографии, тексты и другие артефакты, созданные и найденные участниками проекта. Выставка представит мультфильмы «Раскол» Полины Аристовой и «Особая встреча» Дианы Аухадиевой и персональные фотопроекты. Авторы работ: Анастасия Герасимова, Яна Данская, Александра Локтионова, Дарья Павлова, Арина Тагирова.