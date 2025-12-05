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Улица Кремлёвская

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Выставки

Про событие

Выставка, подготовленная подростками в рамках весенней лаборатории школы «Новая Смена». Экспозиция объединяет фотографии, тексты и другие артефакты, созданные и найденные участниками проекта. Выставка представит мультфильмы «Раскол» Полины Аристовой и «Особая встреча» Дианы Аухадиевой и персональные фотопроекты. Авторы работ: Анастасия Герасимова, Яна Данская, Александра Локтионова, Дарья Павлова, Арина Тагирова.

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