Комедийный спектакль от театра импров лаб в рамках проекта «открытая сцена». Это аномалия в мире искусства, наши зрители не понимают как это возможно, поэтому продолжают приходить на наши концерты. Мы занимаемся сценической комедийной импровизацией — это жанр, где есть сцена, комедия и импровизация. Мы играем спектакль без сценария. Все шутки, диалоги и персонажи рождаются на глазах зрителя. Чтобы сыграть, нам достаточно короткой истории из зала или даже одного слова. Именно поэтому каждое наше шоу уникально.