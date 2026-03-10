ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Тыквенный спас

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Комедийный спектакль от театра импров лаб в рамках проекта «открытая сцена». Это аномалия в мире искусства, наши зрители не понимают как это возможно, поэтому продолжают приходить на наши концерты. Мы занимаемся сценической комедийной импровизацией — это жанр, где есть сцена, комедия и импровизация. Мы играем спектакль без сценария. Все шутки, диалоги и персонажи рождаются на глазах зрителя. Чтобы сыграть, нам достаточно короткой истории из зала или даже одного слова. Именно поэтому каждое наше шоу уникально.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста