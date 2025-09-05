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Трибьют Ильхаму Шакирову

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большой open-air в память о легендарном Ильхаме Шакирове. Yummy Music Band под управлением Юрия Федорова и звёзды татарской сцены исполнят его главные песни — от «Ай былбылым» до «Идел буе каеннары» — в современной, но бережной аранжировке.  На одной сцене выступят более 40 музыкантов. Всего прозвучат 14 композиций, а Yummy Music Band впервые сыграют в расширенном симфоническом составе.

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