Большой open-air в память о легендарном Ильхаме Шакирове. Yummy Music Band под управлением Юрия Федорова и звёзды татарской сцены исполнят его главные песни — от «Ай былбылым» до «Идел буе каеннары» — в современной, но бережной аранжировке. На одной сцене выступят более 40 музыкантов. Всего прозвучат 14 композиций, а Yummy Music Band впервые сыграют в расширенном симфоническом составе.