Возраст 6+
Про событие
Кундалини, хатха-йога, стретчинг и многое другое в программе спортивных занятий на набережной озера Кабан. 08.07 вторник >> 08:00 кроссфит площадка Тренировка «Здоровая спина» с Ниной Соловьёвой. Регистрация в чате — https://t.me/ninasvamy Рекомендуется быть в удобной одежде, с собой захвати коврик, плед и воду. 08.07 вторник >> 18:00 кроссфит площадка Кроссфит (продвинутая группа) с тренером Ринатом. Регистрация в чате — https://t.me/+ZWsswEo7HagyMTBi 09.07 среда >> 7:00 кроссфит площадка Хатха-йога с Евгенией Кругловой. Подробности в канале — https://t.me/yogi_omm Рекомендуется быть в удобной одежде, с собой захвати коврик, плед и воду. 09.07 среда >> 18:30 кроссфит площадка Бег без травм. Подробности в чате — https://t.me/+Hdp4ztuEl7AzODhi 10.07 четверг >> 07:00 кроссфит площадка Йога от проекта «Спорт у дома». Регистрация в чате — https://t.me/aktiv_sportiv/149 Рекомендуется быть в удобной одежде, с собой коврик, плед и воду. 10.07 четверг >> 13:00 кроссфит площадка Йога от Школы танцев и творчества Afro Fusion Kazan Рекомендуется быть в удобной одежде. Регистрация в канале —https://t.me/afrofusionchannel 10.07 четверг >> 18:00 кроссфит площадка Кроссфит (начальная группа) с тренером Ринатом. Регистрация в чате — https://t.me/+ZWsswEo7HagyMTBi 11.07 пятница >> 07:00 кроссфит площадка Хатха-йога c Дилярой Бадрутдиновой Регистрация в чате. (https://t.me/Dilife5) С собой захвати коврик, плед и воду. 12.07 суббота >> 07:00 кроссфит площадка Классический стретчинг от студии растяжки «Stretch House» Регистрация в канале — https://t.me/Stretchhouse_kzn в закреплённом посте. Рекомендуется быть в удобной одежде, с собой захвати коврик, плед и воду. 12.07 суббота >> 9:00 кроссфит площадка Функциональная тренировка от Red Lockers. Регистрация через сайт — https://redlockers.ru/spartak) Рекомендуется быть в удобной одежде. 12.07 суббота >> 14:00 кроссфит площадка Открытый класс по импровизации «Нетанцы» Регистрация в чате — https://t.me/+rGtBe9kxyjszODMy Рекомендуется быть в удобной одежде. 12.07 суббота >> 17:00 кроссфит площадка Цигун от Школы «Цигун и Тайцзи» Мастера Ван Лина. Регистрация в посте — https://t.me/kHSB5Lq7NmNlMTJi/135). Рекомендуется быть в удобной одежде. 13.07 воскресенье >> 8.00-9.00 пирс гребной школы Медитация от «Основа основ» Регистрация на сайте — https://osnova-osnov.ru/v-parkah 13.07 воскресенье >> 7.00-8.00 кроссфит-площадка Дыхательная практика от преподавателя телесно-дыхательных, медитативных практик Зили Рафиковой. С собой захвати коврик, рекомендуется быть в удобной одежде. Регистрация в канале — https://t.me/mentorZilia/2080 13.07 воскресенье >> 10:00 кроссфит площадка Растяжка с подкачкой от студии PRO.FIT Регистрация в чате — https://chat.whatsapp.com/KgTSBImDfBtEQKoxaT17Nf?mode=r_t Рекомендуется быть в удобной одежде, с ковриком. Во избежании неприятных ситуаций следи за актуальной информацией о проведении занятий в телеграм-канале набережной — https://t.me/kabanlake/667
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