Лекция о русской душе и дзен в поисках выхода из бездны. Что делать с болью, которую невозможно объяснить? Русская философия говорит: страдай, твори, прорывайся к Богу. Дзен отвечает: отпусти себя — и боли не станет. Эта лекция — о том, почему «русская тоска» и буддийская «пустота» говорят об одном и том же разными словами. В чём они принципиально расходятся и что происходит, когда два этих мира встречаются. Разговор о Бердяеве, Достоевском, Хайдеггере и японских дзен-мастерах. Лектор: Максим Горшенин, социолог-исследователь, ассистент кафедры социологии и аспирант кафедры общей философии КФУ.