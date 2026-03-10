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Тосковать или раствориться?

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция о русской душе и дзен в поисках выхода из бездны. Что делать с болью, которую невозможно объяснить? Русская философия говорит: страдай, твори, прорывайся к Богу. Дзен отвечает: отпусти себя — и боли не станет. Эта лекция — о том, почему «русская тоска» и буддийская «пустота» говорят об одном и том же разными словами. В чём они принципиально расходятся и что происходит, когда два этих мира встречаются. Разговор о Бердяеве, Достоевском, Хайдеггере и японских дзен-мастерах. Лектор: Максим Горшенин, социолог-исследователь, ассистент кафедры социологии и аспирант кафедры общей философии КФУ.

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